День ангела Никиты: поздравьте любимых именинников СМС, открытками и стихами

Тайна имени Никита

Это необычное мужское имя попало к нам с греческого языка и в переводе означает "победитель".

Никита активен и радостен, любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность характера толкает его к путешествиям и при наличии средств он делает это с удовольствием.

Легкий в общении и может быть душой компании. В служебных отношениях Никита скорее индивидуалист и не любит командную работу. Может подчиняться только лично избранным авторитетам.

Поздравления в открытках, стихах и СМС

Поздравляю с днем ангела Никиту

Знай, дороги все открыто,

Чтобы цели достигать,

Чтоб во всем выигрывать,

Много счастья, моря смеха,

И огромного успеха

От души тебе желаю,

С именинами поздравляю!

Никита - значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

Поздравляю, Никитос!

Никогда не вешай нос.

Не грусти, не унывай,

Лишь о лучшем вспоминай.

Будь всегда красив, силен,

Смел, здоров, хитер, умен.

Пусть исполняться мечты,

Пускай счастлив будешь ты!

Никита! Тебе мы желаем победы,

Во всех начинаньях - успеха!

Пусть прочь убираются всякие беды,

Исчезнет любая помеха!

Как порадовать Никиту прозой и красивыми картинками

Никита, твое имя означает "победитель", так что желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, а все начинания приводят к цели. Пусть здоровье будет прекрасным, дом - уютным, настроение - отличным, друзья - верными, жизнь - сытой. Будь молодцем! С Днем ангела!

Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Желаю быть в любой ситуации на высоте. Любви и добра!

Любимого Никитку поздравляю! Будь всегда ты счастлив, здоров и любим. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, будь веселым настроением и твердым характером. Желаю благополучия, изобилия, ярких жизненных впечатлений, везения и большой удачи.

Милый и дорогой Никита, я тебя поздравляю и искренне желаю легкого и успешного пути к целям, прекрасным замыслам и идеям, крепкого здоровья и бравой удачи, счастливых мгновений жизни и искренней любви.



Все фото: freepik

Когда в течение года праздновать День Ангела Никиты

По православному календарю мальчики, ребята и мужчины по имени Никита празднуют день ангела: 3 января; 13 февраля; 3 марта; 2, 16, 17 апреля; 13, 17, 27 мая; 2, 5, 6, 10, 30 июня; 4, 7 июля; 22, 28 сентября; 26 октября; 19, 28 ноября; 30 декабря.

Так что поводов порадовать именинников у вас еще будет достаточно!

Видеопоздравление для Никиты: