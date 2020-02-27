ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

День ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видео

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 06:02
День ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видео
День ангела Кирилла 27 февраля (коллаж: РБК-Украина)

Кириллы празднуют свой День ангела 27 февраля. Как поздравить своих родных, друзей и близких людей с таким именем - в материале Styler

День ангела Кириллы по православному календарю отпразднуют 27 февраля 2020 года. Styler собрал лучшие поздравления для именинников в стихах, открытках и видео, которыми вы сможете удивить Кириллов, Кирюш и Кирилловичей.

Отметим, что в наше время это древнегреческое имя переживает новый пик популярности, занимая прочную позицию в десятке самых популярных имен в Украине для мальчиков. И неудивительно, ведь имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка", а на персидском означает "солнце".

Лучшие поздравления в стихах

С Днем Ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,
Умеешь в силы свои верить.
Удачи пожелаю я
И знать, где в жизни в счастье двери!

***

Кирилл, пусть лучшее случится,
Пусть только радостные лица
Тебя по жизни окружают,
Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,
Чтобы всегда всего хватало,
И пусть всегда тебе везет,
Удача постоянно ждет!

***

С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил —
Чудесно, весело и сладко!

Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!

***

Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,
Кирилл, наше солнце и наш повелитель!
Так греки считали, поспорив с Востоком:
С Олимпа виднее божественным оком.
Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир -
Отличный товарищ и не командир.
Кирилл, мы как друга тебя уважаем
И с днем именин от души поздравляем!

***

Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: "Милый!"
Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!

Открытки для Кириллов с Днем ангела

День ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видеоДень ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видеоДень ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видеоДень ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видеоДень ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видео

Поздравление Кирилла с Днем ангела

Видеопоздравления для Кириллов

Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)

Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)

Ранее мы писали, как в 2020 году называть детей согласно православному календарю.

Президент подписал указ о Дне сопротивления крымчан День ангела Светланы: лучшие поздравления и прикольные СМС
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь