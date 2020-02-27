День ангела Кирилла: лучшие поздравления в открытках, СМС и видео

Кириллы празднуют свой День ангела 27 февраля. Как поздравить своих родных, друзей и близких людей с таким именем - в материале Styler
День ангела Кириллы по православному календарю отпразднуют 27 февраля 2020 года. Styler собрал лучшие поздравления для именинников в стихах, открытках и видео, которыми вы сможете удивить Кириллов, Кирюш и Кирилловичей.
Отметим, что в наше время это древнегреческое имя переживает новый пик популярности, занимая прочную позицию в десятке самых популярных имен в Украине для мальчиков. И неудивительно, ведь имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка", а на персидском означает "солнце".
С Днем Ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.
Умеешь ты подать себя,
Умеешь в силы свои верить.
Удачи пожелаю я
И знать, где в жизни в счастье двери!
***
Кирилл, пусть лучшее случится,
Пусть только радостные лица
Тебя по жизни окружают,
Всегда на подвиг вдохновляют,
Пусть будет новых дел немало,
Чтобы всегда всего хватало,
И пусть всегда тебе везет,
Удача постоянно ждет!
***
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил —
Чудесно, весело и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
***
Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,
Кирилл, наше солнце и наш повелитель!
Так греки считали, поспорив с Востоком:
С Олимпа виднее божественным оком.
Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир -
Отличный товарищ и не командир.
Кирилл, мы как друга тебя уважаем
И с днем именин от души поздравляем!
***
Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: "Милый!"
Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!
Поздравление Кирилла с Днем ангела
Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)
Поздравление с Днем ангела для Кирилла (видео: YouTube)
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