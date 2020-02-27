День ангела Кирила: привітання в листівках, СМС і відео

День ангела Кирила 27 лютого (колаж: РБК-Україна)

Кирила святкують свій День ангела 27 лютого. Як привітати своїх рідних, друзів та близьких людей з таким ім'ям - в матеріалі Styler

День ангела Кирила за православним календарем відсвяткують 27 лютого 2020 року. Styler зібрав найкращі вітання для іменинників у віршах, листівках і відео, якими ви зможете здивувати Кирилов, Кирюш і Кириловичів.

Зазначимо, що в наш час це давньогрецьке ім'я переживає новий пік популярності, займаючи міцну позицію в десятці найпопулярніших імен в Україні для хлопчиків. І не дивно, адже ім'я Кирило в перекладі з давньогрецької мови означає "пан", "володар", а на перській означає "сонце".

Найкращі привітання у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

***

У Кирила нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Усміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом - молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Кирил, тебе вітаєм,

З днем твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти золотим!

***

Кирил - ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Листівки для Кирилів з Днем ангела

Привітання Кирила з Днем ангела

Відеопривітання для Кирилів

Привітання з Днем ангела для Кирила (відео: YouTube)

Привітання з Днем ангела для Кирила (відео: YouTube)

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