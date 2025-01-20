День ангела Інни: вишукані привітання у прозі та віршах

20 січня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мучениці Інни. Це чудова нагода привітати з днем ангела близьких та знайомих.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало гарні вітання у прозі та віршах до Дня ангела Інни, які можна надіслати у Viber, Telegram або в СМС.

Привітання з Днем ангела Інни в прозі

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Вітаю, Інно! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення всіх бажань. Нехай цей день стане початком нового щасливого етапу в твоєму житті.

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Інно, вітаю тебе з днем ангела! У цей світлий день бажаю тобі, Інно, благословення Божого, міцного здоров’я і невичерпної енергії.

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Іннусю, вітаю тебе з днем твого святого покровителя! Бажаю тобі миру, добра і злагоди в твоєму домі.

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Вітаю з днем ангела, Інно! Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю і щастям. А твій ангел-хранитель нехай завжди тебе оберігає.

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Вітаю тебе, Інно, з днем ангела! Нехай удача буде твоєю супутницею, а всі твої мрії обов'язково здійсняться!

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Вітаю з іменинами, Інно! Бажаю безмежної удачі, тепла в серці та яскравих моментів у кожному дні!

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Інно, з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд і дарував тобі спокій, а життя було сповнене лише хороших подій!

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Інно, з іменинами! Бажаю, щоб цей день приніс тобі багато щасливих моментів і радісних сюрпризів!

Привітання з Днем ангела Інни у віршах

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Прийми, Іннусю, привітання

У цей чудовий, світлий день!

Хай всі збуваються бажання,

Душа співає хай пісень!

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У день святковий ваших іменин

Дозвольте вас сердечно привітати!

Щоб більше було радісних хвилин,

Удачі та здоров’я побажати!

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З Днем Ангела тебе я вітаю,

І здійснення мрій всіх бажаю.

Весела, розумна, красива,

Інна, будь завжди щаслива.

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Нехай удача посміхнеться тобі, Інно,

У день твого свята, прекрасного дня.

Нехай здійсняться найзаповітніші мрії,

Й завжди стороною минає біда.

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З Днем ангела, з чудовим святом!

Нехай здійсняться всі твої бажання!

Бажаємо миру, удачі й тепла,

Щоб ти щасливою завжди була.

Привітання з Днем ангела Інни у листівках

Привітання до Дня ангела Інни в картинках (зображення: Твій Світ)

Привітання до Дня ангела Інни в картинках (зображення: vitay.com.ua)