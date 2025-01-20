День ангела Інни: вишукані привітання у прозі та віршах
20 січня за новим календарем православна церква вшановує пам'ять мучениці Інни. Це чудова нагода привітати з днем ангела близьких та знайомих.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало гарні вітання у прозі та віршах до Дня ангела Інни, які можна надіслати у Viber, Telegram або в СМС.
Привітання з Днем ангела Інни в прозі
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Вітаю, Інно! Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та здійснення всіх бажань. Нехай цей день стане початком нового щасливого етапу в твоєму житті.
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Інно, вітаю тебе з днем ангела! У цей світлий день бажаю тобі, Інно, благословення Божого, міцного здоров’я і невичерпної енергії.
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Іннусю, вітаю тебе з днем твого святого покровителя! Бажаю тобі миру, добра і злагоди в твоєму домі.
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Вітаю з днем ангела, Інно! Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю і щастям. А твій ангел-хранитель нехай завжди тебе оберігає.
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Вітаю тебе, Інно, з днем ангела! Нехай удача буде твоєю супутницею, а всі твої мрії обов'язково здійсняться!
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Вітаю з іменинами, Інно! Бажаю безмежної удачі, тепла в серці та яскравих моментів у кожному дні!
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Інно, з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд і дарував тобі спокій, а життя було сповнене лише хороших подій!
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Інно, з іменинами! Бажаю, щоб цей день приніс тобі багато щасливих моментів і радісних сюрпризів!
Привітання з Днем ангела Інни у віршах
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Прийми, Іннусю, привітання
У цей чудовий, світлий день!
Хай всі збуваються бажання,
Душа співає хай пісень!
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У день святковий ваших іменин
Дозвольте вас сердечно привітати!
Щоб більше було радісних хвилин,
Удачі та здоров’я побажати!
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З Днем Ангела тебе я вітаю,
І здійснення мрій всіх бажаю.
Весела, розумна, красива,
Інна, будь завжди щаслива.
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Нехай удача посміхнеться тобі, Інно,
У день твого свята, прекрасного дня.
Нехай здійсняться найзаповітніші мрії,
Й завжди стороною минає біда.
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З Днем ангела, з чудовим святом!
Нехай здійсняться всі твої бажання!
Бажаємо миру, удачі й тепла,
Щоб ти щасливою завжди була.
Привітання з Днем ангела Інни у листівках
Привітання до Дня ангела Інни в картинках (зображення: Твій Світ)
Привітання до Дня ангела Інни в картинках (зображення: vitay.com.ua)
Раніше ми розповідали, у кого день ангела в січні.
А також писали про те, які церковні свята відзначаються в січні 2025 року.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: vitannya.in.ua, vitay.com.ua, РадіоТрек і "Твій Світ"