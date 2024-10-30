День ангела Артема: як красиво привітати близьких і листівки

День ангела Артема - особливий день, коли вшановують його небесного покровителя. Це чудова нагода побажати Артему щастя, здоров'я і підтримки ангела в усьому.

Привітання у прозі

Артеме, з Днем ангела тебе! Нехай твій шлях буде світлим, а ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров'я і натхнення для досягнення великих вершин!

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Вітаю з іменинами, Артеме! Нехай кожен твій день буде сповнений радості, сили та успіхів. Хай ангел завжди підтримує тебе, даруючи впевненість і надію. Бажаю тепла в серці та здійснення всіх мрій!

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З Днем ангела, дорогий Артеме! Бажаю, щоб удача була твоєю постійною супутницею, а ангел оберігав тебе в кожній миті життя. Нехай кожен день дарує натхнення, мир і радість!

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Артеме, з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе дорогою добра, любові та гармонії. Нехай у твоєму житті буде багато світлих моментів, вірних друзів і щирих людей поруч!

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З Днем ангела, Артеме! Нехай цей день принесе тобі радість і тепло, а твій ангел завжди підтримає у скрутні хвилини. Бажаю щасливих миттєвостей, міцного здоров'я і натхнення на кожен день!

Красиві привітання з іменинами для Артема (зображення: privitannya.com)

Вірші для Артема

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все,

І все обов’язково у порядку!

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Хай Ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Артеме, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

Красиві привітання для Артема з іменинами (зображення: sviato.top)