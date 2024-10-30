День ангела Артема: как красиво поздравить близких и открытки

День ангела Артема - особый день, когда чествуют его небесного покровителя. Это прекрасная возможность пожелать Артему счастья, здоровья и поддержки ангела во всем.

Приветствие в прозе

Артем, с Днем ангела тебя! Пусть твой путь будет светлым, а ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всех бед. Желаю тебе счастья, здоровья и вдохновения для достижения больших вершин!

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Поздравляю с именинами, Артем! Пусть каждый твой день будет полон радости, силы и успехов. Пусть ангел всегда поддерживает тебя, даря уверенность и надежду. Желаю тепла в сердце и осуществления всех мечтаний!

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С Днем ангела, дорогой Артем! Желаю, чтобы удача была твоей постоянной спутницей, а ангел оберегал тебя в любой момент жизни. Пусть каждый день дарит вдохновение, мир и радость!

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Артем, с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда вел тебя по пути добра, любви и гармонии. Пусть в твоей жизни будет много светлых моментов, верных друзей и искренних людей рядом!

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С Днем ангела, Артем! Пусть этот день принесет тебе радость и тепло, а твой ангел всегда поддержит в трудные минуты. Желаю счастливых мгновений, крепкого здоровья и вдохновения на каждый день!

Красивые поздравления с именинами для Артема (изображение: privitannya.com)

Стихи для Артема

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Артему побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все,

І все обов’язково у порядку!

***

Хай Ангел тебе береже й захищає,

Завжди на життєвім шляху помагає,

Несе на руках там, де йти не можливо,

Дарує любов та надію на диво.

Хай радість, Артеме, поруч крокує,

Господь хай молитву твою завжди чує,

Здоров’я міцне завжди посилає,

Дарує добробут і щастя без краю!

Красивые поздравления для Артема с именинами (изображение: sviato.top)