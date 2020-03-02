День ангела Анны: лучшие поздравления с именинами в стихах и СМС

2 марта отмечается День ангела Анны в честь мученицы Анны Четвериковой. Но для представительниц женского пола - это не единственные именины. День Анны выпадает 38 раз в году. Как правильно поздравлять с именинами и когда это нужно делать – читайте в нашей статье.

Стоит напомнить, что 2 марта именины приурочены памяти священномученицы Анны Четвериковой. Она родилась в 1873 году. Мученическую кончину она приняла 2 марта 1940 года, когда ей было 67 лет. 6 октября 2006 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви она была причислена к лику святых мучениц.

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение. Также Anne, Ann или Anna, от еврейского Hannah. В христианстве Анна — мать Богородицы, бабушка Иисуса Христа (Богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. Поэтому получило большую популярность среди христиан.

Для каждой Анны существует свой особенный День ангела, в который нужно праздновать именины. Традиционно это тот день, который находится ближе всего с датой рождения обладательницы имени.

Когда Анны праздную День ангела:

11 января; 3 февраля; 16 февраля; 17 февраля; 23 февраля; 26 февраля; 1 марта; 2 марта; 10 марта; 14 марта; 20 марта; 8 апреля; 13 апреля; 11 мая; 20 июня; 23 июня; 25 июня; 26 июня; 18 июля; 3 августа; 5 августа; 7 августа; 13 августа; 29 августа; 10 сентября; 22 сентября; 11 октября; 15 октября; 4 ноября; 10 ноября; 11 ноября; 16 ноября; 23 ноября; 27 ноября; 3 декабря; 11 декабря; 22 декабря; 23 декабря.

Лучшие поздравления с Днем Анны в стихах

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И словно солнышко, сверкай!

***

Будь волшебной, ясной, нежной,

Лучезарной, безмятежной,

Чтоб глаза сияли ярко,

Тебя, Анна, с днем приятным!

Пусть лучи на небе солнца

Освещают путь всегда,

А с закатом пусть восходит

Твоя яркая звезда.

Чтоб судьба тебя хранила,

Чтобы ангел твой берег,

Чтобы дней счастливых было

Много-много наперед!

***

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

***

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Пусть успех в работе

Будет у тебя,

Всё, что ты желала,

Сбудется сполна.

Мир пусть интересен

Будет для тебя,

Милая улыбка

Светится всегда!

***

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

***

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать!

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта!

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

***

Поздравляю тебя, Анна!

Твое имя — благодать,

Хочу счастья тебе в жизни

И добра я пожелать.

Аня, Анечка, Анюта ―

Как тебя не назови,

В часу каждая минута

Будет пусть полна любви.

Щедрой, милостивой, доброй

Пожелаю я судьбы,

Чтобы милой и любимой

Всегда, Анна, была ты.

Напомним, что весной украинцы получат четыре дополнительных выходных.

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