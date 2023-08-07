День ангела Анни 2023: кращі привітання в СМС, віршах та листівках для найближчих

Привітання в СМС, вірші та листівки

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

Нехай під крилами своїми

Анну ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.



Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

Я Тебе вітаю, мила Анно,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

Гарні картинки та привітання в прозі

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Ганно, зі святом тебе! Бажаю, щоб твоє життя завжди було beautiful і насиченим на пригоди та емоції. Нехай щасливі моменти трапляються частіше та тривають довше!

Люба Ганнусю, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. Нехай все в твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій кожен день.

Фото: freepik, pixabay

Вітання з Днем ангела на відео

Коли Анни святкують День ангела:

11 січня, 3 лютого, 16 лютого, 17 лютого, 23 лютого, 26 лютого, 1 березня, 2 березня, 10 березня, 14 березня, 20 березня, 8 квітня, 13 квітня, 11 травня, 20 червня, 23 червня, 25 червня, 26 червня, 18 липня, 3 серпня, 5 серпня, 7 серпня, 13 серпня, 29 серпня, 10 вересня, 22 вересня, 11 жовтня, 15 жовтня, 4 листопада, 10 листопада, 11 листопада, 16 листопада, 23 листопада, 27 листопада, 3 грудня, 11 грудня, 22 грудня, 23 грудня.