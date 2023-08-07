День ангела Анни 2023: кращі привітання в СМС, віршах та листівках для найближчих

7 серпня вшановується Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Тому всі дівчатка, дівчата і жінки з іменами Анна і Ганна святкують свій день ангела.
Як привітати рідних і близьких з іменинами гарними картинками, СМС і листівками - в матеріалі Styler далі.
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
Нехай під крилами своїми
Анну ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
Хай Анна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
Я Тебе вітаю, мила Анно,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
Щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
Ганно, зі святом тебе! Бажаю, щоб твоє життя завжди було beautiful і насиченим на пригоди та емоції. Нехай щасливі моменти трапляються частіше та тривають довше!
Люба Ганнусю, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. Нехай все в твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій кожен день.
Фото: freepik, pixabay
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