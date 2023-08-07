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День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Как поздравить Анну с днем ангела (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

7 августа празднуется Успение праведной Анны, матери Богородицы. Потому все девочки, девушки и женщины с именами Анна празднуют свой день ангела.

Как поздравить родных и близких с именинами красивыми картинками, СМС и открытками - в материале Styler дальше.

Поздравления в СМС, стихи и открытки

Имя Анна - благодатное,
Излучающее свет.
Анна - милая, приятная,
Всем готова дать совет.

Аня, щедрая и славная,
Словно солнышко, сияй!
Но притом - и это главное -
О себе не забывай!

Пусть под крыльями своими
Анну ангел бережет,
Дарит лишь приятные мгновения,
Судьбу добрую пусть пошлет.


Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!

С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!

Аннушку любимую
Сегодня поздравляю.
Радости и счастья
Я тебе желаю.

Будь всегда веселой,
Будь всегда красивой,
Судьбой не обделенной,
Самою счастливой.

Пусть твой ангел-хранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет.

Красивые картинки и поздравления в прозе

Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождала удача, процветание и успех.

Анна, с праздником тебя! Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была beautiful и насыщенной приключениями и эмоциями. Пусть счастливые моменты встречаются чаще и продолжаются дольше!

Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и восхитительным твой каждый день.

Фото: freepik, pixabay

Поздравления с Днем ангела на видео

 

 

Когда Анны празднуют День ангела:

11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 1 марта, 2 марта, 10 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.

Раньше мы писали, когда в Украине Медовый Спас, и что нужно успеть сделать до праздника.

Также читайте, как назвать ребенка в августе 2023 года.

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День ангеласвято в Україні