День ангела Анны 2023: лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках для близких

Поздравления в СМС, стихи и открытки

Имя Анна - благодатное,

Излучающее свет.

Анна - милая, приятная,

Всем готова дать совет.

Аня, щедрая и славная,

Словно солнышко, сияй!

Но притом - и это главное -

О себе не забывай!

Пусть под крыльями своими

Анну ангел бережет,

Дарит лишь приятные мгновения,

Судьбу добрую пусть пошлет.





Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Аннушку любимую

Сегодня поздравляю.

Радости и счастья

Я тебе желаю.

Будь всегда веселой,

Будь всегда красивой,

Судьбой не обделенной,

Самою счастливой.

Пусть твой ангел-хранитель

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет.

Красивые картинки и поздравления в прозе

Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождала удача, процветание и успех.

Анна, с праздником тебя! Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была beautiful и насыщенной приключениями и эмоциями. Пусть счастливые моменты встречаются чаще и продолжаются дольше!

Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и восхитительным твой каждый день.

Фото: freepik, pixabay

Поздравления с Днем ангела на видео

Когда Анны празднуют День ангела:

11 января, 3 февраля, 16 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 26 февраля, 1 марта, 2 марта, 10 марта, 14 марта, 20 марта, 8 апреля, 13 апреля, 11 мая, 20 июня, 23 июня, 25 июня, 26 июня, 18 июля, 3 августа, 5 августа, 7 августа, 13 августа, 29 августа, 10 сентября, 22 сентября, 11 октября, 15 октября, 4 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 16 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 11 декабря, 22 декабря, 23 декабря.