День ангела Андрія: кращі привітання у віршах і прозі
День ангела - чудова нагода привітати рідних і друзів з іменинами. Ви можете підготувати найкращі привітання у віршах і прозі, щоб зробити цей день незабутнім для іменинника.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання для Андрія з іменинами, які розчулять кожного.
Привітання у СМС
Дорогий Андрій, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоє було сповнене радісними моментами, щоб удача завжди була поруч, а всі мрії та плани втілювались у реальність. Нехай твої зусилля приносять великий успіх, здоров'я буде міцним, а щастя - безмежним!
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Андрію, щиро вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі незламної сили духу та впевненості в собі. Нехай кожен новий день приносить нові можливості, а твої зусилля винагороджуються великими досягненнями. Будь завжди улюбленим, щасливим і успішним у всьому!
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Андрійку, з іменинами тебе! Хочу побажати тобі завжди залишатися впевненим лідером і надійним другом. Нехай твоє життя буде яскравим, наповненим перемогами та досягненнями. Нехай любов і радість супроводжують тебе на кожному кроці!
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Андрюшо, вітаю з цим чудовим днем! Бажаю тобі бути відважним і рішучим у всіх справах, мудрим і талановитим у будь-якому починанні. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а всі мрії - здійсненними. Будь щасливий і успішний!
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Андрію, з Днем Ангела тебе! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були ясні дні, щоб кожен твій крок наближав тебе до успіху. Нехай здоров'я буде міцним, а серце - сповнене любов'ю. Нехай всі труднощі відступають перед твоєю силою і мудрістю!
Красиві привітання у День ангела Андрія (зображення: moirebenok.ua)
Вірші для Андрія
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукав у віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!
***
Андрію, тобі, як завжди побажаю
Здоров’я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!
***
Андрій, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго - до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях, Андрій, хай світлим буде,
Здоров’я й сил! П’ємо до дна!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Щирі вітання з іменинами для Андрія (зображення: moirebenok.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Moi Rebenok".