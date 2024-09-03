День ангела Андрея: лучшие поздравления в стихах и прозе

День ангела - отличный случай поздравить родных и друзей с именинами. Вы можете подготовить лучшие поздравления в стихах и прозе, чтобы сделать этот день незабываемым для именинника.

Приветствие в СМС

Дорогой Андрей, поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы жизнь твоя была полна радостными моментами, чтобы удача всегда была рядом, а все мечты и планы воплощались в реальность. Пусть твои усилия приносят большой успех, здоровье будет крепким, а счастье – безграничным!

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Андрей, искренне поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе несокрушимой силы духа и уверенности в себе. Пусть каждый новый день приносит новые возможности, а твои усилия вознаграждаются большими достижениями. Будь всегда любимым, счастливым и успешным во всем!

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Андрюша, с именинами тебя! Хочу пожелать тебе всегда оставаться уверенным лидером и надежным другом. Пусть твоя жизнь будет яркой, наполненной победами и достижениями. Пусть любовь и радость сопровождают тебя на каждом шагу!

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Андрюша, поздравляю с этим прекрасным днем! Желаю тебе быть отважным и решительным по всем делам, мудрым и талантливым в любом начинании. Пусть удача всегда будет на твоей стороне, а все мечты - выполнимыми. Будь счастлив и успешен!

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Андрей, с Днем Ангела тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда были ясные дни, чтобы каждый твой шаг приближал тебя к успеху. Пусть здоровье будет крепким, а сердце - исполнено любви. Пусть все трудности отступают перед твоей силой и мудростью!

Красивые поздравления в День ангела Андрея (изображение: moirebenok.ua)

Стихи для Андрея

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

***

Андрію, тобі, як завжди побажаю

Здоров’я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

***

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго - до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрій, хай світлим буде,

Здоров’я й сил! П’ємо до дна!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Искренние поздравления с именинами для Андрея (изображение: moirebenok.ua)