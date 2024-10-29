День ангела Анастасії: красиві привітання з іменинами

Привітання у СМС

Дорога Анастасіє, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для щирої радості, теплих почуттів і натхнення. Нехай всі твої мрії збуваються, а кожен день дарує нові можливості і світлі моменти!

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Вітаю тебе, Настусю, з Днем ангела! Бажаю душевного спокою, безмежної любові та великих перемог. Нехай у житті завжди буде підтримка рідних, гармонія та щасливі миті, які грітимуть серце!

Щирі вітання з Днем ангела Анастасії (зображення: liza.ua)



Анастасіє, у цей особливий день бажаю тобі ніжності, тепла та натхнення! Нехай кожен день буде наповнений щастям, а поруч будуть вірні друзі та близькі люди, що підтримуватимуть тебе у всьому. Будь завжди щасливою!

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Настя, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі світлої долі, міцної віри та щирої любові. Нехай всі твої бажання здійснюються, а життя дарує лише приємні сюрпризи і щасливі моменти.

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Анастасіє, з іменинами! Нехай цей день буде наповнений добром і світлом. Бажаю, щоб доля була щедрою, а кожен новий день приносив багато радості, гармонії та душевного тепла.

Красиві привітання з іменинами для Анастасії (зображення: liza.ua)

Вірші для Анастасії

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Красиві привітання для Насті з іменинами (зображення: liza.ua)