День ангела Анастасии: красивые поздравления с именинами

День ангела Анастасии - это особый день, когда поздравляют женщин с этим прекрасным именем. В этот день желают счастья, здоровья и силы их покровительнице - святой Анастасии.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления и открытки для Анастасии.
Дорогая Анастасия, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место искренней радости, теплых чувств и вдохновения. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день дарит новые возможности и светлые моменты!
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Поздравляю тебя, Настя, с Днем ангела! Желаю душевного покоя, безграничной любви и больших побед. Пусть в жизни всегда будет поддержка родных, гармония и счастливые мгновения, которые будут греть сердце!
Искренние поздравления с Днем ангела Анастасии (изображение: liza.ua)
Анастасия, в этот особый день желаю тебе нежности, тепла и вдохновения! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, а рядом будут верные друзья и близкие люди, поддерживающие тебя во всем. Будь всегда счастлива!
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Настя, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе светлой судьбы, крепкой веры и искренней любви. Пусть все твои желания сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы и счастливые моменты.
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Анастасия, с именинами! Пусть этот день будет наполнен добром и светом. Желаю, чтобы удел был щедрым, а каждый новый день приносил много радости, гармонии и душевного тепла.
Красивые поздравления с именинами для Анастасии (изображение: liza.ua)
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Красивые поздравления для Насти с именинами (изображение: liza.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайты "Вітай", "Листівки".