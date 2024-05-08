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День ангела 9 травня: цікаві вітання з іменинами на будь-який смак

Кого вітати з іменинами 9 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - важливе свято у житті людини. І якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу, родича чи друга - підготуйте оригінальні привітання з днем ангела.

Хто святкує іменини 9 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".

У кого іменини 9 травня

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Микола
  • Христофор
  • Дмитро
  • Василій
  • Йосип
  • Олена
  • Юлія
  • Роман
  • Ян.

Також день ангела святкуватимуть: Нестор, Анатолій, Степан, Петро, Іван.

Душевний вірш на день ангела

"І вже день ангела прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,

Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір -
І матимеш усе, що хочеш".

Привітання з іменинами своїми словами

  • "Нехай мрії збуваються, плани втілюються в життя, друзі не підводять, кохання міцніє. Щастя тобі без кислинки, а доброта та радість нехай ароматом розливаються навколо. Перемог в житті та легкого польоту, спокою в душі та небі. Нехай люблять та цінують ті, хто милі твоєму серцю"
  • "Прийміть щирі вітання з іменинами! Бажаю вам щасливого сьогодні, радісного і мирного завтра, здійснення мрій та планів. Нехай доля пошле багато років у добробуті, здоров'ї та любові. Нехай всі щирі побажання, які вам адресують в цей день, здійсняться"
  • "З днем ангела! Нехай твій життєвий корабель пливе без штилів і ураганів. Нехай у нього завжди буде улюблена пристань, де чекають всі, хто тебе люблять і цінують. Де ти можеш відчувати себе в безпеці та теплі. Мрій, живи, борись, перемагай, люби, кохай, плануй, радій".
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