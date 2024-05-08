День ангела 9 мая: интересные поздравления с именинами на любой вкус

Именины - важный праздник в жизни человека. И если вы хотите приятно удивить друга, коллегу, родственника или друга - подготовьте оригинальные поздравления с днем ангела.
Кто празднует именины 9 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".
В этот день поздравлений будут ждать:
Также день ангела будут праздновать Нестор, Анатолий, Степан, Петр, Иоанн.
"І вже день ангела прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір -
І матимеш усе, що хочеш".
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