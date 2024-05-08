День ангела 9 травня: цікаві вітання з іменинами на будь-який смак
Іменини - важливе свято у житті людини. І якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу, родича чи друга - підготуйте оригінальні привітання з днем ангела.
Хто святкує іменини 9 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".
У кого іменини 9 травня
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Микола
- Христофор
- Дмитро
- Василій
- Йосип
- Олена
- Юлія
- Роман
- Ян.
Також день ангела святкуватимуть: Нестор, Анатолій, Степан, Петро, Іван.
Душевний вірш на день ангела
"І вже день ангела прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір -
І матимеш усе, що хочеш".
Привітання з іменинами своїми словами
- "Нехай мрії збуваються, плани втілюються в життя, друзі не підводять, кохання міцніє. Щастя тобі без кислинки, а доброта та радість нехай ароматом розливаються навколо. Перемог в житті та легкого польоту, спокою в душі та небі. Нехай люблять та цінують ті, хто милі твоєму серцю"
- "Прийміть щирі вітання з іменинами! Бажаю вам щасливого сьогодні, радісного і мирного завтра, здійснення мрій та планів. Нехай доля пошле багато років у добробуті, здоров'ї та любові. Нехай всі щирі побажання, які вам адресують в цей день, здійсняться"
- "З днем ангела! Нехай твій життєвий корабель пливе без штилів і ураганів. Нехай у нього завжди буде улюблена пристань, де чекають всі, хто тебе люблять і цінують. Де ти можеш відчувати себе в безпеці та теплі. Мрій, живи, борись, перемагай, люби, кохай, плануй, радій".
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