День ангела 9 травня: цікаві вітання з іменинами на будь-який смак

Іменини - важливе свято у житті людини. І якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу, родича чи друга - підготуйте оригінальні привітання з днем ангела.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".

У кого іменини 9 травня

Цього дня на привітання чекатимуть:

Микола

Христофор

Дмитро

Василій

Йосип

Олена

Юлія

Роман

Ян.

Також день ангела святкуватимуть: Нестор, Анатолій, Степан, Петро, Іван.

Душевний вірш на день ангела

"І вже день ангела прийшов,

А це таке важливе свято!

Хай буде радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зоря найкраща з усіх зір

І квітів шелест, пісня ночі...

У своє щастя Ти повір -

І матимеш усе, що хочеш".

Привітання з іменинами своїми словами