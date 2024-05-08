День ангела 9 мая: интересные поздравления с именинами на любой вкус
Именины - важный праздник в жизни человека. И если вы хотите приятно удивить друга, коллегу, родственника или друга - подготовьте оригинальные поздравления с днем ангела.
Кто празднует именины 9 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".
У кого именины 9 мая
В этот день поздравлений будут ждать:
- Николай
- Христофор
- Дмитрий
- Василий
- Иосиф
- Елена
- Юлия
- Роман
- Ян.
Также день ангела будут праздновать Нестор, Анатолий, Степан, Петр, Иоанн.
Душевный стих на день ангела на украинском языке
"І вже день ангела прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір -
І матимеш усе, що хочеш".
Поздравления с именинами своими словами
- "Пусть мечты сбываются, планы воплощаются в жизнь, друзья не подводят, любовь крепнет. Счастье тебе без кислинки, а доброта и радость пусть ароматом разливаются вокруг. Побед в жизни и легкого полета, покоя в душе и небе. Пусть любят и ценят те, кто милы твоему сердцу"
- "Примите искренние поздравления с именинами! Желаю вам счастливого сегодня, радостного и мирного завтра, осуществления мечтаний и планов. Пусть судьба пошлет много лет в благополучии, здоровье и любви. Пусть все искренние пожелания, которые вам адресуют в этот день, сбудутся"
- "С днем ангела! Пусть твой жизненный корабль плывет без штилей и ураганов. Пусть у него всегда будет любимая пристань, где ждут все, кто тебя любят и ценят. Где ты можешь чувствовать себя в безопасности и тепле. Мечтай, живи, борись, побеждай, люби, планируй, радуйся».
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