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День ангела 9 мая: интересные поздравления с именинами на любой вкус

Среда 08 мая 2024 22:01
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День ангела 9 мая: интересные поздравления с именинами на любой вкус Кого поздравить с именинами 9 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - важный праздник в жизни человека. И если вы хотите приятно удивить друга, коллегу, родственника или друга - подготовьте оригинальные поздравления с днем ангела.

Кто празднует именины 9 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, ViknaTV, "Пустунчик".

У кого именины 9 мая

В этот день поздравлений будут ждать:

  • Николай
  • Христофор
  • Дмитрий
  • Василий
  • Иосиф
  • Елена
  • Юлия
  • Роман
  • Ян.

Также день ангела будут праздновать Нестор, Анатолий, Степан, Петр, Иоанн.

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"І вже день ангела прийшов,
А це таке важливе свято!
Хай буде радість і любов,
І щирих привітань багато,

Зоря найкраща з усіх зір
І квітів шелест, пісня ночі...
У своє щастя Ти повір -
І матимеш усе, що хочеш".

Поздравления с именинами своими словами

  • "Пусть мечты сбываются, планы воплощаются в жизнь, друзья не подводят, любовь крепнет. Счастье тебе без кислинки, а доброта и радость пусть ароматом разливаются вокруг. Побед в жизни и легкого полета, покоя в душе и небе. Пусть любят и ценят те, кто милы твоему сердцу"
  • "Примите искренние поздравления с именинами! Желаю вам счастливого сегодня, радостного и мирного завтра, осуществления мечтаний и планов. Пусть судьба пошлет много лет в благополучии, здоровье и любви. Пусть все искренние пожелания, которые вам адресуют в этот день, сбудутся"
  • "С днем ангела! Пусть твой жизненный корабль плывет без штилей и ураганов. Пусть у него всегда будет любимая пристань, где ждут все, кто тебя любят и ценят. Где ты можешь чувствовать себя в безопасности и тепле. Мечтай, живи, борись, побеждай, люби, планируй, радуйся».

Раньше мы уже рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".

Кроме того, недавно стало известно, каким знакам Зодиака уже скоро улыбнется удача.

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