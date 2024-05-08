День ангела 9 мая: интересные поздравления с именинами на любой вкус

Именины - важный праздник в жизни человека. И если вы хотите приятно удивить друга, коллегу, родственника или друга - подготовьте оригинальные поздравления с днем ангела.

Также день ангела будут праздновать Нестор, Анатолий, Степан, Петр, Иоанн.

В этот день поздравлений будут ждать:

Раньше мы уже рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье".

Кроме того, недавно стало известно, каким знакам Зодиака уже скоро улыбнется удача.