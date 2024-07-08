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День ангела 9 липня: душевні привітання для іменинників

Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання з днем ангела можуть бути як для чоловіків, так і для жінок, а також для близьких людей чи колег. Незалежно від того, кому ви адресуєте свої слова, вони завжди мають бути щирими й душевними.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 9 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Іван
  • Олександр
  • Андрій
  • Михайло
  • Федір
  • Кирило
  • Костянтин.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, а життя було наповнене радістю та сміхом. Нехай щасливі моменти та теплі обійми близьких завжди зігрівають твоє серце.

***

З Днем Ангела! Нехай всі твої мрії здійснюються, як у чарівній казці, а кожен момент буде сповнений радісним сміхом та теплом дружби. Живи яскраво, люби щиро, і нехай кожен день буде таким особливим, як ти сама!

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе, даруючи тепло та віру, а кожен його дотик приносить радість і спокій. Нехай цей святковий день буде сповнений сонячним світлом у твоїх очах!

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі внутрішнього спокою, незгасної радості та впевненості в своїх силах. Нехай цей особливий день наповнить твоє життя теплом і щастям. Хай він стане яскравим початком нового року, сповненого нових можливостей і щасливих моментів.

***

З Днем Ангела! Нехай цей день буде сповнений усмішок, любові та світла. Хай ця чудова мить стане початком нових чудес і досягнень у твоєму житті. Нехай поруч завжди буде веселий сміх, ласка та теплі слова тих, кого ти любиш.

Красиві вірші на іменини

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди !

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".

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