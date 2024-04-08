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День ангела 9 квітня: як привітати з іменинами в SMS або віршами

Понеділок 08 квітня 2024 22:32
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День ангела 9 квітня: як привітати з іменинами в SMS або віршами Кого вітати з іменинами 9 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з днем ангела людей, чиї іменини випадають на 9 квітня. Такі свята досить незвичайні, але неймовірно душевні.

У кого іменини 9 квітня, а також як красиво привітати з днем ангела в SMS, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Поздравок", "Побажайко".

Хто святкує день ангела 9 квітня

Антон, Миколай, Олександр, Іван.

Привітання з іменинами в SMS

  • "З Днем Ангела! Нехай цей день буде як сонце на небі - теплим і яскравим. Бажаю тобі найкращого в житті - здоров'я, щастя, любові і незабутніх митей радості. Нехай твій шлях буде освітлений зіркою щастя, а життя приносить найкращі подарунки. Нехай твої мрії здійснюються і кожен новий день приносить радість та наді"
  • "Вітаємо з найкращим днем у вашому житті! Нехай кожен ранок для вас буде як сонячний смайлик, а кожен вечір - як блакитне море. Здоров'я, радості і здійснення всіх мрій"
  • "Вітаю з Днем Ангела. Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба!".

Вірші на день ангела до сліз

"Хай в цю мить та кожен день
Буде щастя поруч з вами,
Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,
Буде світло у душі,
В праці буде хай наснага,
Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!"

***

"З іменинами, зі святом!
Хочу щиро побажати
Радості, тепла, наснаги,
Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,
Пролетить нехай не марно,
Буде і здоров’я, й гроші,
Друзі щирі та хороші!"

***

"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!

Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!
З днем Ангела!".

До слова, раніше ми розповідали, яким було повне сонячне затемнення.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що життя трьох знаків Зодіаку заграє яскравими барвами.

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