День ангела 9 апреля: как поздравить с именинами в SMS или стихами

Не забывайте поздравлять с днем ангела людей, именины которых выпадают на 9 апреля. Такие праздники достаточно необычные, но невероятно душевные.

У кого именины 9 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела в SMS, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 9 апреля

Антон, Николай, Александр, Иван.

Поздравления с именинами в SMS

"С Днем Ангела! Пусть этот день будет как солнце на небе - теплым и ярким. Желаю тебе лучшего в жизни - здоровья, счастья, любви и незабываемых мгновений радости. Пусть твой путь будет освещен звездой счастья, а жизнь приносит лучшие подарки. Пусть твои мечты сбываются и каждый новый день приносит радость и надежду"

"Поздравляем с лучшим днем в вашей жизни! Пусть каждое утро для вас будет как солнечный смайлик, а каждый вечер - как лазурное море.

"Поздравляю с Днем Ангела. Пусть радуют и большие, и маленькие мелочи каждый день! Желаю тебе всего наилучшего, пусть господь тебя оберегает, и скорее приносит мирного неба!".

Стихи на день ангела до слез на украинском языке

"Хай в цю мить та кожен день

Буде щастя поруч з вами,

Хай любов не омине,

Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,

В праці буде хай наснага,

Хай в родині буде мир,

Ніжність, ласка та повага!"

***

"З іменинами, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.



Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров’я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!"

***

"Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!



Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!



Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,

Хай, як струмок гірський чистенький,

Воно на сонечку блищить!

З днем Ангела!".