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День ангела 9 апреля: как поздравить с именинами в SMS или стихами

Понедельник 08 апреля 2024 22:32
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День ангела 9 апреля: как поздравить с именинами в SMS или стихами Кого поздравлять с именинами 9 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с днем ангела людей, именины которых выпадают на 9 апреля. Такие праздники достаточно необычные, но невероятно душевные.

У кого именины 9 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела в SMS, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Побажайко".

Кто празднует день ангела 9 апреля

Антон, Николай, Александр, Иван.

Поздравления с именинами в SMS

  • "С Днем Ангела! Пусть этот день будет как солнце на небе - теплым и ярким. Желаю тебе лучшего в жизни - здоровья, счастья, любви и незабываемых мгновений радости. Пусть твой путь будет освещен звездой счастья, а жизнь приносит лучшие подарки. Пусть твои мечты сбываются и каждый новый день приносит радость и надежду"
  • "Поздравляем с лучшим днем в вашей жизни! Пусть каждое утро для вас будет как солнечный смайлик, а каждый вечер - как лазурное море.
  • "Поздравляю с Днем Ангела. Пусть радуют и большие, и маленькие мелочи каждый день! Желаю тебе всего наилучшего, пусть господь тебя оберегает, и скорее приносит мирного неба!".

Стихи на день ангела до слез на украинском языке

"Хай в цю мить та кожен день
Буде щастя поруч з вами,
Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,
Буде світло у душі,
В праці буде хай наснага,
Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!"

***

"З іменинами, зі святом!
Хочу щиро побажати
Радості, тепла, наснаги,
Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,
Пролетить нехай не марно,
Буде і здоров’я, й гроші,
Друзі щирі та хороші!"

***

"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!

Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!
З днем Ангела!".

К слову, раньше мы рассказывали, каким было полное солнечное затмение.

Кроме того, недавно стало известно, что жизнь трех знаков Зодиака заиграет яркими красками.

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