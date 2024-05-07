День ангела 8 травня: найкращі привітання з іменинами у віршах та прозі

Хто святкує день ангела 8 травня

Не забудьте підготувати красиві привітання для людей з такими іменами:

Іван

Арсеній

Олена

Тимофій

Віктор

Євген.

Також на цей день випали іменини тих, кого звуть так: Ніка, Ярослав, Хома, Марк.

Як вітати з днем ангела своїми словами

"Згадай дитинство! Повір у казку і тоді всі твої добрі мрії обов'язково здійсняться, а погані думки назавжди зникнуть. З іменинами!"

"Вітаю з днем ангела і хочу побажати, щоб удача і щастя прилипали до тебе, ніби мухи на варення, щоб тобі завжди вдавалося залишатися людиною високого статусу, веселого настрою з елементами унікального таланту"

"В цей день хай життя подарує тобі свої найяскравіші фарби, враження і незабутні моменти! Бажаємо миру, світла, сонця!".

Красиві вірші на іменини

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я!

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.



Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині

Хай тануть у серці щастя й кохання

І світлом наповниться кожна година!".