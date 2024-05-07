День ангела 8 травня: найкращі привітання з іменинами у віршах та прозі

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких цінуєте або поважаєте. День ангела - не дуже популярне свято, але воно може стати особливим та щемливим.
У кого іменини 8 травня та як красиво вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Vitannya, "Гумореска".
Не забудьте підготувати красиві привітання для людей з такими іменами:
Також на цей день випали іменини тих, кого звуть так: Ніка, Ярослав, Хома, Марк.
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я!
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує"
***
"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині
Хай тануть у серці щастя й кохання
І світлом наповниться кожна година!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що останній весняний Молодик здійснить усі мрії цих знаків Зодіаку.
Окрім цього, нещодавно було названо три сильні молитви для здоров'я та захисту дітей.