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День ангела 8 мая: лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе

Кого поздравить с днем ангела 8 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с именинами людей, которых цените или уважаете. День ангела - не очень популярный праздник, но он может стать особенным и трогательным.

У кого именины 8 мая и как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Vitannya, "Гумореска".

Кто празднует день ангела 8 мая

Не забудьте подготовить красивые поздравления для людей со следующими именами:

  • Иван
  • Арсений
  • Елена
  • Тимофей
  • Виктор
  • Евгений.

Также а этот день припали именины тех, кого зовут так: Ника, Ярослав, Хома, Марк.

Как поздравить с днем ангела своими словами

  • "Вспомни детство! Поверь в сказку и тогда все твои добрые мечты обязательно сбудутся, а плохие мысли навсегда исчезнут. С именинами!"
  • "Поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы удача и счастье прилипали к тебе, как мухи на варенье, чтобы тебе всегда удавалось оставаться человеком высокого статуса, веселого настроения с элементами уникального таланта"
  • "В этот день пусть жизнь подарит тебе свои самые яркие краски, впечатления и незабываемые моменты! Желаем мира, света, солнца!".

Красивые стихи на именины на украинском языке

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я!
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує"

***

"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині
Хай тануть у серці щастя й кохання
І світлом наповниться кожна година!".

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