День ангела 8 мая: лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе

Не забывайте поздравлять с именинами людей, которых цените или уважаете. День ангела - не очень популярный праздник, но он может стать особенным и трогательным.
У кого именины 8 мая и как красиво поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, Vitannya, "Гумореска".
Не забудьте подготовить красивые поздравления для людей со следующими именами:
Также а этот день припали именины тех, кого зовут так: Ника, Ярослав, Хома, Марк.
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я!
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує"
***
"Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині
Хай тануть у серці щастя й кохання
І світлом наповниться кожна година!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что последнее весеннее Новолуние исполнит все мечты этих знаков Зодиака.
Кроме того, недавно были названы три сильных молитвы для здоровья и защиты детей.