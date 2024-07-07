День ангела 8 липня: як красиво та правильно вітати з іменинами

На день ангела заведено вітати особливими побажаннями, що мають глибоке значення. Іменинники повинні отримати не лише добрі слова, а й нагадування про важливість духовних цінностей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 8 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Олександр

Федір

Сава.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі розсудливості у виборі, міцності духу перед викликами та віри у свої сили. Майбутнє приховує багато таємниць, але завжди пам’ятай, що ти здатен керувати своєю долею. Нехай кожен новий день дарує тобі корисний досвід, а кожна складність стає кроком до успіху!

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З Днем Ангела! Бажаю міцного здоров'я і щоб кожен твій день був сповнений енергії та життєвої сили. Нехай кожен твій крок веде до щасливого майбутнього.

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Вітаю! Нехай цей День Ангела принесе у твоє життя затишок, любов і найкращі дари від долі. Бажаю, щоб усі твої мрії здійснювались, а кожен крок був сповнений впевненості та оптимізму.

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі безліч приємних моментів, щирих посмішок і добрих слів. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були мир, любов і достаток. Нехай твої мрії здійснюються, а серце завжди буде сповнене радості та надії.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб цей день був сповнений радості, тепла і гармонії. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає досягати нових вершин. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці!

Красиві вірші на іменини

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.