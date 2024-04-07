UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 8 квітня. Кумедні та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак

Як привітати з іменинами (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - особливе свято, про яке не слід забувати. Вітайте з днем ангела тих, кого любите, цінуєте та поважаєте.

У кого іменини 8 квітня, а також як красиво привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Апостроф", "Рівне1".

У кого день ангела 8 квітня

Не забудьте привітати з іменинами: Іван, Марія, Марфа, Родіон, Сергій, Сусанна.

Також варто нагадати про день ангела людям з такими іменами: Алла, Лариса, Василь.

Як красиво привітати з іменинами в прозі

  • "Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас та дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння - серцю, щирість та чистоту вашій вірі"
  • "Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою три свічки, Першу - за любов, вічне щастя. Другу - за доброту, правду і прямоту. Третя свічка вбереже Тебе від негод і образ"
  • "У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов'язки!"

Вірш на день ангела

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
В коханні купатись, любов дарувати!
З Днем Ангела!!!"

***

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".

Раніше ми вже розповідали, як правильно говорити - Великдень чи Пасха.

Окрім цього, нещодавно з'явився календар церковних свят на квітень.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята України