День ангела 8 квітня. Кумедні та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак

У кого день ангела 8 квітня

Не забудьте привітати з іменинами: Іван, Марія, Марфа, Родіон, Сергій, Сусанна.

Також варто нагадати про день ангела людям з такими іменами: Алла, Лариса, Василь.

Як красиво привітати з іменинами в прозі

"Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас та дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння - серцю, щирість та чистоту вашій вірі"

"Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою три свічки, Першу - за любов, вічне щастя. Другу - за доброту, правду і прямоту. Третя свічка вбереже Тебе від негод і образ"

"У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов'язки!"

Вірш на день ангела

"Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро - найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

В коханні купатись, любов дарувати!

З Днем Ангела!!!"

***

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде".