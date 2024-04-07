День ангела 8 квітня. Кумедні та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак

Іменини - особливе свято, про яке не слід забувати. Вітайте з днем ангела тих, кого любите, цінуєте та поважаєте.
У кого іменини 8 квітня, а також як красиво привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Апостроф", "Рівне1".
Не забудьте привітати з іменинами: Іван, Марія, Марфа, Родіон, Сергій, Сусанна.
Також варто нагадати про день ангела людям з такими іменами: Алла, Лариса, Василь.
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
В коханні купатись, любов дарувати!
З Днем Ангела!!!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
Раніше ми вже розповідали, як правильно говорити - Великдень чи Пасха.
Окрім цього, нещодавно з'явився календар церковних свят на квітень.