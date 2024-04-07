RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 8 апреля. Забавные и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

Как поздравить с именинами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - особый праздник, о котором не следует забывать. Поздравляйте с днем ангела тех, кого любите, цените и уважаете.

У кого именины 8 апреля, а также как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Рівне1".

У кого день ангела 8 апреля

Не забудьте поздравить с именинами: Иван, Мария, Марфа, Родион, Сергей, Сусанна.

Также стоит напомнить о дне ангела людям со следующими именами: Алла, Лариса, Василий.

Как красиво поздравить с именинами в прозе

  • "Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение - сердцу, искренность и чистоту вашей вере"
  • "Ангел-хранитель в ночи зажжет над тобой три свечи, Первую - за любовь, вечное счастье. Вторую - за доброту, правду и прямоту. Третья свеча убережет Тебя от невзгод и обид"
  • "В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!"

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
В коханні купатись, любов дарувати!
З Днем Ангела!!!"

***

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".

Раньше мы уже рассказывали, как правильно говорить - Пасха или Пасха.

Кроме того, недавно появился календарь церковных праздников на апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаПраздники Украины