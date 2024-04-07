День ангела 8 апреля. Забавные и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

Именины - особый праздник, о котором не следует забывать. Поздравляйте с днем ангела тех, кого любите, цените и уважаете.
У кого именины 8 апреля, а также как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Рівне1".
Не забудьте поздравить с именинами: Иван, Мария, Марфа, Родион, Сергей, Сусанна.
Также стоит напомнить о дне ангела людям со следующими именами: Алла, Лариса, Василий.
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
В коханні купатись, любов дарувати!
З Днем Ангела!!!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
Раньше мы уже рассказывали, как правильно говорить - Пасха или Пасха.
Кроме того, недавно появился календарь церковных праздников на апрель.