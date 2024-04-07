День ангела 8 квітня. Кумедні та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак
Іменини - особливе свято, про яке не слід забувати. Вітайте з днем ангела тих, кого любите, цінуєте та поважаєте.
У кого іменини 8 квітня, а також як красиво привітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Апостроф", "Рівне1".
У кого день ангела 8 квітня
Не забудьте привітати з іменинами: Іван, Марія, Марфа, Родіон, Сергій, Сусанна.
Також варто нагадати про день ангела людям з такими іменами: Алла, Лариса, Василь.
Як красиво привітати з іменинами в прозі
- "Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас та дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння - серцю, щирість та чистоту вашій вірі"
- "Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою три свічки, Першу - за любов, вічне щастя. Другу - за доброту, правду і прямоту. Третя свічка вбереже Тебе від негод і образ"
- "У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою і добре виконував свої обов'язки!"
Вірш на день ангела
"Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро - найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
То ж хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
В коханні купатись, любов дарувати!
З Днем Ангела!!!"
***
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!"
***
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
Раніше ми вже розповідали, як правильно говорити - Великдень чи Пасха.
Окрім цього, нещодавно з'явився календар церковних свят на квітень.