День ангела 8 апреля. Забавные и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

Именины - особый праздник, о котором не следует забывать. Поздравляйте с днем ангела тех, кого любите, цените и уважаете.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Апостроф", "Рівне1".

У кого именины 8 апреля, а также как красиво поздравить с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела 8 апреля

Не забудьте поздравить с именинами: Иван, Мария, Марфа, Родион, Сергей, Сусанна.

Также стоит напомнить о дне ангела людям со следующими именами: Алла, Лариса, Василий.

Как красиво поздравить с именинами в прозе

"Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение - сердцу, искренность и чистоту вашей вере"

"Ангел-хранитель в ночи зажжет над тобой три свечи, Первую - за любовь, вечное счастье. Вторую - за доброту, правду и прямоту. Третья свеча убережет Тебя от невзгод и обид"

"В этот день твой ангелок празднует свой день рождения. Поэтому я желаю, чтобы он всегда был рядом с тобой и хорошо исполнял свои обязанности!"

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро - найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

То ж хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

В коханні купатись, любов дарувати!

З Днем Ангела!!!"

***

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!"

***

"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде".