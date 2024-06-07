День ангела 8 червня. Привітання з іменинами, які точно піднімуть настрій

До слова, нещодавно ми називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Окрім цього, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Comments.UA, "Пустунчик".