День ангела 8 июня. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение

Поздравления с днем ангела могут быть глубокими и чувственными, веселыми и жизнерадостными. Все они способны поднять настроение и приятно удивить именинника.
У кого именины 8 июня, а также как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кто празднует именины в субботу - список
Константин
Василий
Теодор
Мелания
Павел
Федор.
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
З іменинами".
Смешные СМС "с именинами"
"Желаю тебе, чтобы все сложности в твоей жизни заключались в том, чтобы выбрать: какая из 10 машин подходит для поездки сегодня в магазин, на каком острове провести отпуск, что надеть и какой ресторан для обеда выбрать. А все остальные тревоги пусть отступают, оставляя место для счастливых и радостных моментов в жизни"
"Желаю тебе в День ангела кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше жизненных благ и полезных покупок. И друзей тебе верных побольше чтобы поддерживали тебя в тяжелых жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях"
"С именинами! Желаю быть круче, чем яйца, желаю жарить, как жгучий перец. Еще желаю фарта в жизни, денег в кармане, джаза в душе, драйва в отношениях и вдохновения для крутых и веселых приключений жизни".