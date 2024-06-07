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День ангела 8 червня. Привітання з іменинами, які точно піднімуть настрій

П'ятниця 07 червня 2024 22:01
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День ангела 8 червня. Привітання з іменинами, які точно піднімуть настрій Кого привітати з іменинами 8 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути глибокими та чуттєвими, веселими та життєрадісними. Усі вони здатні підняти настрій та приємно вразити іменинника.

У кого іменини 8 червня, а також як правильно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує іменини у суботу - список

  • Костянтин
  • Василь
  • Теодор
  • Меланія
  • Павло
  • Федір.

Красивий вірш на день ангела

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З іменинами".

Кумедні СМС "з іменинами"

  • "Бажаю тобі, щоб всі складнощі в твоєму житті полягали в тому, щоб обрати: яка з 10-ти машин підходить для поїздки сьогодні в магазин, на якому острові провести відпустку, що одягнути і який ресторан для обіду вибрати. А всі інші тривоги нехай відступають, залишаючи місце для щасливих і радісних моментів у житті"
  • "Бажаю тобі в День ангела купу всього. І нехай в цій купі буде, багатство, щастя, удача, добро. Ще бажаю тобі лопату, щоб гребти в цю купу постійно все більше і більше життєвих благ і корисних покупок. І друзів тобі вірних побільше, щоб підтримували тебе у важких життєвих ситуаціях і в галасливих веселих застіллях"
  • "З іменинами! Бажаю бути крутіше, ніж яйця, бажаю давати жару, немов пекучий перець. Ще бажаю фарту в житті, грошей в кишені, джазу в душі, драйву у стосунках і натхнення для крутих і веселих пригод життя".

До слова, нещодавно ми називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Окрім цього, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Comments.UA, "Пустунчик".

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