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День ангела 8 июня. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение

Пятница 07 июня 2024 22:01
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День ангела 8 июня. Поздравления с именинами, которые точно поднимут настроение Кого поздравить с именинами 8 июня (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть глубокими и чувственными, веселыми и жизнерадостными. Все они способны поднять настроение и приятно удивить именинника.

У кого именины 8 июня, а также как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует именины в субботу - список

  • Константин
  • Василий
  • Теодор
  • Мелания
  • Павел
  • Федор.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З іменинами".

Смешные СМС "с именинами"

  • "Желаю тебе, чтобы все сложности в твоей жизни заключались в том, чтобы выбрать: какая из 10 машин подходит для поездки сегодня в магазин, на каком острове провести отпуск, что надеть и какой ресторан для обеда выбрать. А все остальные тревоги пусть отступают, оставляя место для счастливых и радостных моментов в жизни"
  • "Желаю тебе в День ангела кучу всего. И пусть в этой куче будет, богатство, счастье, удача, добро. Еще желаю тебе лопату, чтобы грести в эту кучу постоянно все больше и больше жизненных благ и полезных покупок. И друзей тебе верных побольше чтобы поддерживали тебя в тяжелых жизненных ситуациях и в шумных веселых застольях"
  • "С именинами! Желаю быть круче, чем яйца, желаю жарить, как жгучий перец. Еще желаю фарта в жизни, денег в кармане, джаза в душе, драйва в отношениях и вдохновения для крутых и веселых приключений жизни".

Кстати, недавно мы называли топ-5 предрассудков, в которые все еще верят украинцы.

Кроме того, ранее стало известно, когда Мусульманский Новый год.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Comments.UA, "Пустунчик".

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