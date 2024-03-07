День ангела 8 березня: оригінальні привітання для друзів та знайомих

Календар днів ангела допоможе вам не забути привітати близьких людей зі святом і обрати ім'я для новонародженої дитини. З давнини вірили, що у кожної людини є свій ангел-охоронець.
Хто буде святкувати день ангела 8 березня, як найкраще привітати близьку людину та яке ім'я обрати для дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час написання матеріалу використані джерела: Церковний календар, календар ПЦУ, "Місячний календар", "DayToday, Привітайко.
У цей день святкувати іменини будуть: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян, Олександр, Олексій, Матрона.
Також варто привітати з днем ангела людей з ім'ям: Клим, Кузьма, Михайло, Микола та Дем'ян.
Для хлопчика можна обрати: Андрій, Віктор, Володимир, Олександр, Сергій, Михайло, Клим, Ян, Іван.
А ще є цікаві імена: Атанасій, Бажан, Гнат, Жадан, Зорян, Лука, Марко, Ярослав.
А для дівчинки підійде: Андріана, Вікторія, Олександра, Іванна, Ірина, Парасковія. Або весняні українські імена: Весна, Богдана, Віринея, Дарина, Лада, Роксана, Ярослава.
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
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Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.
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Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
***
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!
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