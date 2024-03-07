День ангела 8 марта: оригинальные поздравления для друзей и знакомых

Кого поздравить с днем ангела 8 марта

В этот день праздновать именины будут: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян, Александр, Алексей, Матрона.

Также следует поздравить с днем ангела людей с именем: Клим, Кузьма, Михаил, Николай и Демьян.

Как можно назвать ребенка, который родился 8 марта

Для мальчика можно выбрать Андрей, Виктор, Владимир, Александр, Сергей, Михаил, Клим, Ян, Иван.

А еще есть интересные имена: Атанасий, Бажан, Игнат, Жадан, Зорян, Лука, Марко, Ярослав.

А для девочки подойдет: Андриана, Виктория, Александра, Иванна, Ирина, Прасковья. Или весенние украинские имена: Весна, Богдана, Виринея, Дарья, Лада, Роксана, Ярослава.

Как можно поздравить именинников

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

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От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья.

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Пусть Ангел-Хранитель ночью

Зажжет тебе три свечи...

Первая свеча – за любовь:

Прости ее снова и снова.

Вторая – за доброту,

правду и прямоту...

Третья свеча – оберег

***

Пусть ангелочек с небес вниз сойдет,

В ладонях маленьких любовь принесет,

Бабочкой нежной в груди твоей,

Любовь яркая пусть вечно горит!