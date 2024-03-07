День ангела 8 марта: оригинальные поздравления для друзей и знакомых

Календарь дней ангела поможет вам не забыть поздравить близких с праздником и выбрать имя для новорожденного ребенка. С древних времен верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель.
Кто будет праздновать день ангела 8 марта, как лучше поздравить близкого человека и какое имя выбрать для ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использованы источники: Церковный календарь, календарь ПЦУ, "Лунный календарь", "DayToday, Привітайко".
В этот день праздновать именины будут: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян, Александр, Алексей, Матрона.
Также следует поздравить с днем ангела людей с именем: Клим, Кузьма, Михаил, Николай и Демьян.
Для мальчика можно выбрать Андрей, Виктор, Владимир, Александр, Сергей, Михаил, Клим, Ян, Иван.
А еще есть интересные имена: Атанасий, Бажан, Игнат, Жадан, Зорян, Лука, Марко, Ярослав.
А для девочки подойдет: Андриана, Виктория, Александра, Иванна, Ирина, Прасковья. Или весенние украинские имена: Весна, Богдана, Виринея, Дарья, Лада, Роксана, Ярослава.
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
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От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья.
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Пусть Ангел-Хранитель ночью
Зажжет тебе три свечи...
Первая свеча – за любовь:
Прости ее снова и снова.
Вторая – за доброту,
правду и прямоту...
Третья свеча – оберег
***
Пусть ангелочек с небес вниз сойдет,
В ладонях маленьких любовь принесет,
Бабочкой нежной в груди твоей,
Любовь яркая пусть вечно горит!
Раньше мы писали о том, какие важные праздники отметим в марте.
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