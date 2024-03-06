День ангела 7 березня: кого та як оригінально привітати, як назвати дитину
День ангела у житті людини так само важливий, як і день народження. Для того, щоб порадувати близьких вам людей, варто знати дати днів ангела. А ще календарик імен допоможе вам обрати ім'я для новонародженої дитини.
У кого день ангела 7 березня, як назвати дитину цього дня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Місячний календар","Привітай".
Кого привітати з днем ангела 7 березня
У цей день святкувати іменини будуть: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Матрона, Надія, Оксана
Також варто привітати з днем ангела людей з ім'ям Анфіса, Петро, Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Ян, Йосип, Михайло, Сергій, Федір, Філіп, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.
Як назвати дитину, яка народилася 7 березня
Якщо ви хочете обрати церковне ім'я за новим календарем, то назвати хлопчика можна: Василь, Євген, Микола, Еміль, Павло. А дівчинку: Анна, Антоніна, Катерина, Ксенія, Надія, Оксана.
Також можна обрати з "березневих" імен: Веста, Руслана, Квітка, Стелла, Станіслава, Софія, Андрій, Роман, Владислав, Микита, Лука.
Як привітати іменинників
Вітаю тебе з Днем Ангела. Нехай твій ангел-хранитель наділить тебе силою, сміливістю і розсудливістю, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великого і чистого кохання, успіху, і здоров’я!
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Сьогодні твій День Ангела і я вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від усяких негараздів, допомагає в складних життєвих ситуаціях та дає наснаги, коли здається, що вже немає сил!
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Бажаю, щоб ви ніколи не розлучалися, щоби твій ангел завжди знаходився у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який укриє від будь-яких негараздів своїм крилом!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти своєю чергою не заставляв його за тебе червоніти!
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Дорогий, з днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім’ям, що подарували тобі батьки.
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Твоє ім’я –- найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
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