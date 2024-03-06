День ангела 7 марта: кого и как оригинально поздравить, как назвать ребенка

День ангела в жизни человека так же важен, как день рождения. Для того чтобы порадовать близких вам людей, стоит знать даты дней ангела. А еще календарик имен поможет вам выбрать имя для новорожденного ребенка.

У кого день ангела 7 марта, как назвать ребенка в этот день, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела 7 марта

В этот день праздновать именины будут: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрона, Надежда, Оксана

Также следует поздравить с днем ангела людей с именем Анфиса, Петр, Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Ян, Иосиф, Михаил, Сергей, Федор, Филипп, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

Как назвать ребенка, родившегося 7 марта

Если вы хотите выбрать церковное имя по новому календарю, то назвать мальчика можно Василий, Евгений, Николай, Эмиль, Павел. А девочку: Анна, Антонина, Екатерина, Ксения, Надежда, Оксана.

Также можно выбрать из "мартовских" имен: Веста, Руслана, Квитка, Стелла, Станислава, София, Андрей, Роман, Владислав, Никита, Лука.

Как поздравить именинников

Поздравляю тебя с Днем Ангела. Пусть твой ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и благоразумием, да даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, успеха и здоровья!

***

Сегодня твой День Ангела и я поздравляю тебя с этим чудесным праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя от всяких невзгод, помогает в сложных жизненных ситуациях и дает силы, когда, кажется, что уже нет сил!

***

Желаю, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет от всяких бед своим крылом!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

***

Дорогой, с днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Твое имя – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

Пусть Ангел на именины

Выполнит все желания,

Несет счастье ежеминутно,

Успех и процветание.

Радостью жизнь цветет

И придаст здоровье,

Мудростью благословляет,

Добром и любовью!