День ангела 6 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег або близьку людину

Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Окрім цього, раніше повідомлялося, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик".