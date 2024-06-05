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День ангела 6 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег або близьку людину

Кого вітати з іменинами 6 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу або родича, просто дізнайтеся, коли ця людина святкує іменини. Підготуйте щемливі побажання й підберіть теплі слова.

Кого вітати з іменинами 6 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела у четвер 

Іменини святкують:

  • Іларіон
  • Єгор
  • Георгій
  • Ксенія
  • Сусанна
  • Іван
  • Степан.

Привітання з іменинами в прозі

  • "Щастя та світлого неба, перемог та наснаги! Вітаю тебе з іменинами та бажаю усього, про що ти мрієш"
  • "З днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнено щастям, нехай твій охоронець з крилами завжди буде поруч та захищає від усього поганого. Вір у дива й ніколи не сумуй"
  • "Щиро вітаю вас з іменинами! Життя без суму та хвороб, з коханням та радістю - бажаю тобі впевнено йти вперед".

Вірш на день ангела

"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.

Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.

Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Окрім цього, раніше повідомлялося, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик".

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