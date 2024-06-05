День ангела 6 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег або близьку людину

Якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу або родича, просто дізнайтеся, коли ця людина святкує іменини. Підготуйте щемливі побажання й підберіть теплі слова.
Кого вітати з іменинами 6 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Іменини святкують:
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.
Окрім цього, раніше повідомлялося, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик".