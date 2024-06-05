День ангела 6 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег или близкого человека

Напомним, недавно мы уже называли топ-5 предрассудков, в которые все еще верят украинцы.

Кроме этого, ранее сообщалось, почему Ивана Купала и Рождество Ивана Крестителя празднуют в один день.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик".