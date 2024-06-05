День ангела 6 червня: як красиво вітати з іменинами друзів, колег або близьку людину

Якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу або родича, просто дізнайтеся, коли ця людина святкує іменини. Підготуйте щемливі побажання й підберіть теплі слова.

Кого вітати з іменинами 6 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Я бажаю Тобі щастя стільки, Скільки зірочок на небі сяє! І нехай життя Твоє завжди Янголи і Бог охороняють. Я бажаю, щоби кожен день Був таким чарівним, наче казка. І нехай насамперед у ній Запанує світло й Божа ласка. Я бажаю, щоб в Твоїй душі Радісно метелики кружляли! Від усього серця я Тебе З іменинами поздоровляю!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці.

Окрім цього, раніше повідомлялося, чому Івана Купала та Різдво Івана Хрестителя святкують в один день.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Пустунчик".