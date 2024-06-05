День ангела 6 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег или близкого человека
Если вы хотите приятно удивить друга, коллегу или родственника, просто узнайте, когда этот человек празднует именины. Подготовьте трогательные пожелания и подготовьте теплые слова.
Кого поздравлять с именинами 6 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
У кого день ангела в четверг
Именины празднуют:
- Илларион
- Егор
- Георгий
- Ксения
- Сусанна
- Иван
- Степан.
Поздравления с именинами в прозе
- "Счастья и светлого неба, побед и воодушевления! Поздравляю тебя с именинами и желаю всего, о чем ты мечтаешь"
- "С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, пусть твой охранник с крыльями всегда будет рядом и защищает от всего плохого. Верь в чудеса и никогда не унывай"
- "Искренне поздравляю вас с именинами! Жизиь без грусти и болезней, с любовью и радостью - желаю тебе уверенно идти вперед".
Стихотворение на день ангела на украинском языке
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
Напомним, недавно мы уже называли топ-5 предрассудков, в которые все еще верят украинцы.
Кроме этого, ранее сообщалось, почему Ивана Купала и Рождество Ивана Крестителя празднуют в один день.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик".