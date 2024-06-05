День ангела 6 июня: как красиво поздравлять с именинами друзей, коллег или близкого человека

Если вы хотите приятно удивить друга, коллегу или родственника, просто узнайте, когда этот человек празднует именины. Подготовьте трогательные пожелания и подготовьте теплые слова.

"Я бажаю Тобі щастя стільки, Скільки зірочок на небі сяє! І нехай життя Твоє завжди Янголи і Бог охороняють. Я бажаю, щоби кожен день Був таким чарівним, наче казка. І нехай насамперед у ній Запанує світло й Божа ласка. Я бажаю, щоб в Твоїй душі Радісно метелики кружляли! Від усього серця я Тебе З іменинами поздоровляю!".

Напомним, недавно мы уже называли топ-5 предрассудков, в которые все еще верят украинцы.

Кроме этого, ранее сообщалось, почему Ивана Купала и Рождество Ивана Крестителя празднуют в один день.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Пустунчик".