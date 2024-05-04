UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 5 травня: класні та прикольні привітання з іменинами

Кого вітати з іменинами 5 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути у віршах, прозі, своїми словами та навіть дуже коротенькими - в SMS. Але усі вони мають бути щирими та приємно дивувати людину, яка святкує іменини.

У кого день ангела 5 травня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Твій світ".

Кого вітати з іменинами 5 травня

У неділю не забудьте привітати людей з такими іменами:

  • Адріан
  • Яків
  • Аріна
  • Ірина. 

Окрім цього, іменини святкують: Всеволод, Леонід, Федор, Віталій.

Красиві SMS на день ангела

  • "Вітаю з іменинами! Бажаю завжди залишатися життєрадісною людиною. Бажаю миру, щастя, любові, здоров’я та сил. Бажаю цікавих захоплень та неймовірних успіхів у будь-яких справах. Бажаю щоденного натхнення та обов’язкового везіння у потрібну хвилину"
  • "З днем ангела! Прийміть мої вітання та побажання від усього серця: перш за все, міцного здоров'я, а також - достатку та гармонії, добробуту в домі, щастя в сім’ї. Нехай все, що Ви побажаєте, неодмінно збувається, а доля дарує приємні сюрпризи. Вітаю!"
  • "Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, гідні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає".

Щемливий вірш на іменини

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята