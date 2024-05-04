День ангела 5 травня: класні та прикольні привітання з іменинами

Привітання з днем ангела можуть бути у віршах, прозі, своїми словами та навіть дуже коротенькими - в SMS. Але усі вони мають бути щирими та приємно дивувати людину, яка святкує іменини.
У кого день ангела 5 травня, а також як оригінально привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Поздравок", "Твій світ".
У неділю не забудьте привітати людей з такими іменами:
Окрім цього, іменини святкують: Всеволод, Леонід, Федор, Віталій.
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Нагадаємо, днями ми вже розповідали, що чудові новини ощасливлять життя цих знаків Зодіаку вже після Великодня.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур.