День ангела 5 мая: классные и прикольные поздравления с именинами

Поздравления с днем ангела могут быть в стихах, прозе, своими словами и даже очень короткими - в SMS. Но все они должны быть искренними и приятно удивлять человека, у которого именины.
У кого день ангела 5 мая, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Твій світ".
В воскресенье не забудьте поздравить людей со следующими именами:
Кроме того, именины празднуют: Всеволод, Леонид, Федор, Виталий.
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
Напомним, на днях мы уже рассказывали, что отличные новости осчастливят жизнь этих знаков Зодиаку уже после Пасхи.
Кроме этого, недавно стало известно, чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь.