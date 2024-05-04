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День ангела 5 мая: классные и прикольные поздравления с именинами

Кого поздравить с именинами 5 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть в стихах, прозе, своими словами и даже очень короткими - в SMS. Но все они должны быть искренними и приятно удивлять человека, у которого именины.

У кого день ангела 5 мая, а также как оригинально поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Поздравок", "Твій світ".

Кого поздравлять с именинами 5 мая

В воскресенье не забудьте поздравить людей со следующими именами:

  • Адриан
  • Иаков
  • Арина
  • Ирина.

Кроме того, именины празднуют: Всеволод, Леонид, Федор, Виталий.

Красивые SMS на день ангела

  • "Поздравляю с именинами! Желаю всегда оставаться жизнерадостным человеком. Желаю мира, счастья, любви, здоровья и сил. Желаю интересных увлечений и невероятных успехов в любых делах. Желаю ежедневного вдохновения и обязательного везения в нужную минуту"
  • "С днем ангела! Примите мои поздравления и пожелания от всего сердца: прежде всего, крепкого здоровья, а также - достатка и гармонии, благополучия в доме, счастья в семье. Пусть все, что Вы пожелаете, непременно сбывается, а судьба дарит приятные сюрпризы.
  • "Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы вся твоя жизнь была наполнена только лучшими моментами. Пусть удача всегда будет под рукой, достойные люди будут рядом, а Ангел-хранитель всегда тебя защищает".

Троагательный стих на именины на украинском языке

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

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