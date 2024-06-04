День ангела 5 червня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Іменини - важливе свято, але багато хто не стежить за церковним календарем, а тому не знає, на який саме день випадає особлива подія.
Кого привітати з днем ангела 5 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Цього дня на привітання чекатимуть:
"Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
І красиво, і щасливо!".
Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-3 церковних забобони, у які вірять тисячі українок.
Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Дзеркало тижня", "Закарпаттячко".