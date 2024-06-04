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День ангела 5 июня: душевные поздравления, которые тронут до слез

Кого поздравить с именинами 5 июня (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - важный праздник, но многие не следят за церковным календарем, а потому не знают, на какой именно день выпадает особое событие.

Кого поздравить с днем ангела 5 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники среды

В этот день поздравлений будут ждать:

  • Митрофан
  • Иван
  • Елизар
  • Назар
  • София
  • Ян
  • Петр
  • Мария
  • Марфа
  • Марта.

Стих на день ангела на украинском языке, который тронет всех до слез

"Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
І красиво, і щасливо!".

Прикольные СМС с именинами

  • "Сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты. Поздравляю тебя с именинами и желаю оставаться таким же положительным человеком!"
  • "Я тебя поздравляю с Днем ангела! Хочу пожелать благополучия и счастья в жизни, большой любви и доброй надежды в сердце, искренней радости и яркого света в душе, невероятной удачи и большого везения!"
  • "В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрым человеком, когда это необходимо, и беззаботным, когда это возможно! Пусть в твоей жизни будут только положительные эмоции, радость, любовь, счастье и вдохновение".

Напомним, недавно мы уже называли топ-3 церковных предрассудков, в которые верят тысячи украинок.

Кроме того, ранее сообщалось, когда праздновать Вознесение Господне.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Дзеркало тижня", "Закарпаттячко".

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