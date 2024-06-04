День ангела 5 июня: душевные поздравления, которые тронут до слез

Именины - важный праздник, но многие не следят за церковным календарем, а потому не знают, на какой именно день выпадает особое событие.
Кого поздравить с днем ангела 5 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В этот день поздравлений будут ждать:
"Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
І красиво, і щасливо!".
Напомним, недавно мы уже называли топ-3 церковных предрассудков, в которые верят тысячи украинок.
Кроме того, ранее сообщалось, когда праздновать Вознесение Господне.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Дзеркало тижня", "Закарпаттячко".