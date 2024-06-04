День ангела 5 червня: душевні привітання, які розчулять до сліз
Кого вітати з іменинами 5 червня (ілюстрація: freepik.com)
Іменини - важливе свято, але багато хто не стежить за церковним календарем, а тому не знає, на який саме день випадає особлива подія.
Кого привітати з днем ангела 5 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Іменинники середи
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Митрофан
- Іван
- Єлізар
- Назар
- Софія
- Ян
- Петро
- Марія
- Марфа
- Марта.
Вірш на день ангела, який розчулить усіх до сліз
"Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
І красиво, і щасливо!".
Прикольні СМС з іменинами
- "Сьогодні тільки для тебе всі добрі побажання і приємні компліменти. Вітаю тебе з іменинами та бажаю залишатися такою ж позитивною людиною!"
- "Я тебе вітаю з Днем ангела! Хочу побажати добробуту і щастя в житті, великої любові й доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі та великого везіння!"
- "У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою людиною, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Нехай у твоєму житті будуть тільки позитивні емоції, радість, любов, щастя та натхнення".
Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-3 церковних забобони, у які вірять тисячі українок.
Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Дзеркало тижня", "Закарпаттячко".