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День ангела 5 червня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Вівторок 04 червня 2024 22:02
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День ангела 5 червня: душевні привітання, які розчулять до сліз Кого вітати з іменинами 5 червня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - важливе свято, але багато хто не стежить за церковним календарем, а тому не знає, на який саме день випадає особлива подія.

Кого привітати з днем ангела 5 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники середи

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Митрофан
  • Іван
  • Єлізар
  • Назар
  • Софія
  • Ян
  • Петро
  • Марія
  • Марфа
  • Марта.

Вірш на день ангела, який розчулить усіх до сліз

"Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
І красиво, і щасливо!".

Прикольні СМС з іменинами

  • "Сьогодні тільки для тебе всі добрі побажання і приємні компліменти. Вітаю тебе з іменинами та бажаю залишатися такою ж позитивною людиною!"
  • "Я тебе вітаю з Днем ангела! Хочу побажати добробуту і щастя в житті, великої любові й доброї надії в серці, щирої радості і яскравого світла в душі, неймовірної удачі та великого везіння!"
  • "У день твоїх іменин дозволь побажати тобі бути мудрою людиною, коли це необхідно, і безтурботною, коли це можливо! Нехай у твоєму житті будуть тільки позитивні емоції, радість, любов, щастя та натхнення".

Нагадаємо, нещодавно ми вже називали топ-3 церковних забобони, у які вірять тисячі українок.

Окрім цього, раніше повідомлялося, коли святкувати Вознесіння Господнє.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Дзеркало тижня", "Закарпаттячко".

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