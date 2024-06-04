День ангела 5 июня: душевные поздравления, которые тронут до слез

Кого поздравить с именинами 5 июня (иллюстрация: freepik.com)

Именины - важный праздник, но многие не следят за церковным календарем, а потому не знают, на какой именно день выпадает особое событие.

Кого поздравить с днем ангела 5 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именинники среды В этот день поздравлений будут ждать: Митрофан

Иван

Елизар

Назар

София

Ян

Петр

Мария

Марфа

Марта. Стих на день ангела на украинском языке, который тронет всех до слез "Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.



Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

І красиво, і щасливо!". Прикольные СМС с именинами "Сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты. Поздравляю тебя с именинами и желаю оставаться таким же положительным человеком!"

"Я тебя поздравляю с Днем ангела! Хочу пожелать благополучия и счастья в жизни, большой любви и доброй надежды в сердце, искренней радости и яркого света в душе, невероятной удачи и большого везения!"

"В день твоих именин позволь пожелать тебе быть мудрым человеком, когда это необходимо, и беззаботным, когда это возможно! Пусть в твоей жизни будут только положительные эмоции, радость, любовь, счастье и вдохновение".