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День ангела 4 квітня: ці привітання з іменинами розчулять усіх до сліз

Як душевно привітати з днем ангела (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути у прозі або віршах, але їх об'єднує одне - усі вони здатні розчулити іменинника. Головне - підібрати правильні слова та найкращі побажання.

У кого день ангела 4 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Всі вітання", "Люкс ФМ".

Привітання з іменинами в SMS та своїми словами

  • "Вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!"
  • "Сьогодні від щирого серця вітаю тебе з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя й щирої любові"
  • "В День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи усім чистим серцем та вір в чудо з ним!".

Вірш на день ангела 

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

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