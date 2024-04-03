День ангела 4 апреля: эти поздравления с именинами поразят всех до слез

Поздравления с днем ангела могут быть в прозе или стихах, но их объединяет одно - все они способны умилять именинника. Главное - подобрать правильные слова и наилучшие пожелания.
У кого день ангела 4 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Всі вітання", "Люкс ФМ".
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Кстати, недавно стало известно, почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты.
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