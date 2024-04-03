День ангела 4 квітня: ці привітання з іменинами розчулять усіх до сліз
Привітання з днем ангела можуть бути у прозі або віршах, але їх об'єднує одне - усі вони здатні розчулити іменинника. Головне - підібрати правильні слова та найкращі побажання.
У кого день ангела 4 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Всі вітання", "Люкс ФМ".
Привітання з іменинами в SMS та своїми словами
- "Вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!"
- "Сьогодні від щирого серця вітаю тебе з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя й щирої любові"
- "В День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи усім чистим серцем та вір в чудо з ним!".
Вірш на день ангела
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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