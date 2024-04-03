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День ангела 4 апреля: эти поздравления с именинами поразят всех до слез

Среда 03 апреля 2024 22:01
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День ангела 4 апреля: эти поздравления с именинами поразят всех до слез Как душевно поздравить с днем ангела (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть в прозе или стихах, но их объединяет одно - все они способны умилять именинника. Главное - подобрать правильные слова и наилучшие пожелания.

У кого день ангела 4 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Всі вітання", "Люкс ФМ".

Поздравления с именинами в SMS и своими словами

  • "Поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни будет все так, как ты захочешь. Добивайся своих целей всегда!"
  • "Сегодня от всего сердца поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь преподносила приятные сюрпризы, дарила массу незабываемых впечатлений, перспективных возможностей, верного счастья и искренней любви"
  • "В День ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких. А с ангелом своим дружи всем чистым сердцем и верь в чудо с ним!".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Кстати, недавно стало известно, почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты.

Кроме того, раньше мы рассказывали, что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху.

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