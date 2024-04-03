День ангела 4 апреля: эти поздравления с именинами поразят всех до слез
Поздравления с днем ангела могут быть в прозе или стихах, но их объединяет одно - все они способны умилять именинника. Главное - подобрать правильные слова и наилучшие пожелания.
У кого день ангела 4 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Всі вітання", "Люкс ФМ".
Поздравления с именинами в SMS и своими словами
- "Поздравляю тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель оберегает тебя, хранит от печали и бед. Пусть в жизни будет все так, как ты захочешь. Добивайся своих целей всегда!"
- "Сегодня от всего сердца поздравляю тебя с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь преподносила приятные сюрпризы, дарила массу незабываемых впечатлений, перспективных возможностей, верного счастья и искренней любви"
- "В День ангела желаю душевной красоты, терпения, понимания, исполнения мечтаний, теплых объятий родных и близких. А с ангелом своим дружи всем чистым сердцем и верь в чудо с ним!".
Стихотворение на день ангела на украинском языке
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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