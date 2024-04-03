День ангела 4 апреля: эти поздравления с именинами поразят всех до слез

Как душевно поздравить с днем ангела (иллюстрация: freepik.com)

Поздравления с днем ангела могут быть в прозе или стихах, но их объединяет одно - все они способны умилять именинника. Главное - подобрать правильные слова и наилучшие пожелания.

У кого день ангела 4 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Всі вітання", "Люкс ФМ".