День ангела 31 травня: як вітати іменинників, чиє свято випало на кінець весни

Іменини нерідко випадають на особливі дати, хоча це й не так важливо, адже сенс свята зовсім інший. День ангела дозволяє пригадати про важливі сенси, про духовне та світле.

Чиї іменини випали на останній день весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Усміхайся яскраво до світу, Твої очі хай щастям лиш сяють. Маю щастя сказати сьогодні, Що я щиро тебе вітаю! Побажаю здоров'я міцного І блакитного неба ясного. Хай ласкаво сонечко сяє, І лиш вдача тебе зустрічає. Ще бажаю кохання взаємного І до цілей прагнути впевнено. Позитивних і добрих думок, Щастя світлого аж до зірок! З днем ангела!".

До слова, раніше ми вже розповідали, чому не можна дарувати бритву на день народження.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна розсипати сіль.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Побажайко".