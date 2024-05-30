День ангела 31 травня: як вітати іменинників, чиє свято випало на кінець весни
Іменини нерідко випадають на особливі дати, хоча це й не так важливо, адже сенс свята зовсім інший. День ангела дозволяє пригадати про важливі сенси, про духовне та світле.
Чиї іменини випали на останній день весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кого вітати з днем ангела
Іменинники 31 травня такі:
- Борис
- Роман
- Філіпп
- Христина
- Олександра
- Андрій
- Богдан
- Іван
- Лука
- Марія.
Красивий вірш на іменини
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров'я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!
З днем ангела!".
Привітання з днем ангела в прозі
- "З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю. Бажаю тобі бути здоровою та щасливою людиною. З іменинами!"
- "Сьогодні твій святий день, день ангела! Нехай він принесе в твоє життя лише радість, щастя і нові світлі почуття",
- "Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя".
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Поздравок", "Побажайко".